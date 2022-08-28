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رياضة

بعد 24 ساعة.. ناد بريطاني آخر يعادل إنجاز ليفربول "بالتسعة"

Lebanon 24
28-08-2022 | 23:00
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بعد أقل من 24 ساعة على انتصار ليفربول العريض بنتيجة 9-0، كرر ناد بريطاني آخر، الإنجاز، وحقق انتصارا بنفس النتيجة.


وحقق عملاق اسكتلندا، نادي سيلتك، انتصارا بنتيجة 9-0 على خصمه داندي يونايتد، ظهر الأحد، ضمن منافسات الدوري الأسكتلندي الممتاز.
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وكان الياباني كويوغو فوروهاشي، نجم الموقعة، بتسجيله 4 أهداف من أصل 9، في الانتصار "التاريخي".

وعادل سيلتك رقمه القياسي بأكبر نتيجة في تاريخ الدوري الاسكتلندي، والتي كان حققها على أبردين موسم 2010-2011.

وجاءت "تسعة سيلتك" بعد أقل من 24 ساعة من نتيجة ليفربول المثيرة، التي حققها على ضيفه بورنموث، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
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