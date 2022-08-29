هذا اللاعب يتفوق على ميسي برقمٍ مُثير مع برشلونة







وكانت المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة، وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل ثنائية رائعة في الدقيقتين 24 و64.

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ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف للهدف الرابع في 3 جولات من الدوري الإسباني، ويتصدر النجم البولندي جدول ترتيب هدافي المُسابقة بالتساوي بورخا إيجليسياس نجم ريال بيتيس.



وأصبح ليفاندوفسكي هو أول لاعب يُسجل 4 أهداف في أول 3 مُباريات له في الدوري الإسباني منذ المُهاجم الكولومبي المُخضرم راداميل فالكاو مع أتلتيكو مدريد في عام 2011. نجح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مُهاجم برشلونة، في فرض نفسه نجماً فوق العادة لمُباراة الكتلان ضد ريال بلد الوليد.وكانت المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد انتهت بفوز برشلونة برباعية نظيفة، وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل ثنائية رائعة في الدقيقتين 24 و64.ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف للهدف الرابع في 3 جولات من الدوري الإسباني، ويتصدر النجم البولندي جدول ترتيب هدافي المُسابقة بالتساوي بورخا إيجليسياس نجم ريال بيتيس.وأصبح ليفاندوفسكي هو أول لاعب يُسجل 4 أهداف في أول 3 مُباريات له في الدوري الإسباني منذ المُهاجم الكولومبي المُخضرم راداميل فالكاو مع أتلتيكو مدريد في عام 2011.

كما أصبح أول لاعب في برشلونة يصل لهذا الرقم المُبهر خلال كامل القرن الحادي والعشرين مُتفوقاً على كافة نجوم الفريق في هذه الفترة بما فيهم أسطورة النادي ليونيل ميسي.



ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات، وسيلعب الفريق الجولة المُقبلة له في المُسابقة ضد إشبيلية يوم السبت المُقبل على أرض ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

(سبور 360)