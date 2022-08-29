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رياضة

نجم برشلونة يتعرض للاعتداء في سطو مسلح على منزله

Lebanon 24
29-08-2022 | 14:00
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تعرض منزل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، إلى سطو مسلح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتم توضيح التفاصيل في تقرير نشرته صحيفة الباييس الإسبانية، والذي زعم أن أربعة لصوص على الأقل يرتدون أقنعة مسلحين بأسلحة نارية وقضبان حديدية اقتحموا حديقة منزل أوباميانغ في منطقة كاستيلديفيلس بالعاصمة الكاتالونية.
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ويزعم أن أوباميانغ تعرض للتهديد بالأسلحة قبل أن يتعرض للضرب، حيث قام الرجال أيضا بترهيب زوجة لاعب كرة القدم لضمان وصولهم إلى خزنة موجودة داخل المنزل لسرقة المجوهرات والأموال.

وكان اللصوص قد ربطوا أوباميانج، ورموه على الأرض لمدة تقرب من الساعة، فيما تحدث بعض منهم باللغة الإيطالية.

ومن المألوف أن تتعرض منازل لاعب كرة القدم للسرقة ولكن تحدث هذه الأحداث عادة عندما لا يتواجد اللاعب في المنزل، وغالبا عندما يلعب مباراة.
المصدر: روسيا اليوم
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