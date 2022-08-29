"أبهرني بشخصيته الفريدة".. من هو أسطورة كرة السلة الذي قابله محمد صلاح؟

أشاد أسطورة كرة السلة الأميركية، ستيف كير، المدرب الحالي لنادي غولدن ستيت ووريورز، بالنجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.



والتقى كير بلاعبي فريق ليفربول أثناء زيارة للنادي، ونشر صلاح صورة له مع مدرب فريق جولدن ستيت ووريورز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، مرفقة بعبارة: "مع أسطورة كرة السلة".

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With a basketball legend! pic.twitter.com/NVMLOvtvCf — Mohamed Salah (@MoSalah) August 28, 2022

من جانبه، تحدث كير في تصريحات نشرها موقع قناة "ESPN" الأميركية عن دور محمد صلاح في تشجيعه "للريدز" بفضل أعمال الخير التي يقوم بها النجم المصري في بلدته نجريج، بمحافظة الغربية المصرية.



ويقول كير: "لقد بدأت متابعة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 5 أو 6 سنوات، وشاهدت محمد صلاح يلعب وقرأت عنه".



وأضاف: "لقد أبهرني بشخصيته الفريدة وما يقوم به في بلدته، ومساعدته البلدة على بناء مدرسة، أعرف كيف يعشقونه في مصر، لذلك قلت هذا هو رجلي".



وواصل كير: "كنت أريد تشجيع صلاح وعندما علمت أنه يلعب لليفربول، قلت هذا هو فريقي، ومنذ وقتها وأنا أشجع ليفربول".