هاري كين يكشف عن حلمه في الدوري الإنجليزي

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وقال كين لوسائل إعلام "لا يزال الطريق طويلا بالتأكيد لكني مازلت أشعر بالجاهزية البدنية وأمامي سنوات طويلة أخرى في الملاعب".



وأضاف: "في كل موسم أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف. أريد أن أكون ضمن هذه الأسماء البارزة. أنا متحمس لخوض هذا التحدي". يأمل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في تحطيم سجل آلان شيرر التهديفي على مر العصور في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل هدفين أمام نوتنغهام فورست ليتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة على مر تاريخها.وقال كين لوسائل إعلام "لا يزال الطريق طويلا بالتأكيد لكني مازلت أشعر بالجاهزية البدنية وأمامي سنوات طويلة أخرى في الملاعب".وأضاف: "في كل موسم أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف. أريد أن أكون ضمن هذه الأسماء البارزة. أنا متحمس لخوض هذا التحدي".

وعن أمله في تحطيم سجل شيرر وروني التهديفي، قال كين: "آلان وواين من أفضل مهاجمي إنجلترا على الإطلاق لذا فإن الوجود معهما في هذه القائمة يشعرني بالفخر. أريد الوصول إلى أبعد مدى في هذه الرياضة. كانت بداية جيدة للموسم".