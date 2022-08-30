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رياضة

هذه هي الوسيلة الوحيدة لحضور مباريات كأس العالم

Lebanon 24
30-08-2022 | 02:00
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ذكر موقع Doha News، أن نحو 260 ألف بطاقة من بطاقات هيّا الرقمية صدرت لمشجعي منتخبات كأس العالم 2022، التي تنطلق مبارياتها من استاد البيت بمدينة الخور التي تبعد نحو 50 كم عن العاصمة القطرية الدوحة، وذلك حسبما كشف أحد كبار المسؤولين القطريين.
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سوف تكون بطاقة هيّا الرقمية، التي تسيطر عليها دولة قطر، الوسيلة الوحيدة لأي من مشجعي المنتخبات المشاركة في كأس العالم وعشاق كرة القدم لدخول البلاد خلال كأس العالم بقطر.

وكشف عن هذه الأرقام سعيد الكواري، المدير التنفيذي لمنصة هيّا الإلكترونية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك خلال حديثه مع قناة سي إن بي سي عربية.

إذ قال الكواري في تصريحات سابقة، إن بطاقة هيّا صدرت في إطار الاستراتيجية الأمنية الخاصة بالبلاد التي سوف تطبقها من أجل البطولة التي تقام في فصل الخريف لأول مرة بتاريخها.

سوف تكون بطاقة هيّا بمثابة تأشيرة دخول للجماهير الدولية، وضمن ذلك حاملو جنسيات مجلس التعاون الخليجي الذين اشتروا تذاكر المباريات، وسوف تكون تصريحاً ضرورياً من أجل الراغبين في دخول ملاعب كأس العالم.

كذلك سوف يُسمح كذلك لحاملي بطاقات هيّا البقاء في قطر حتى 23 كانون الثاني 2023، أي لأكثر من شهر بعد نهاية البطولة، ويمكنهم السفر داخل قطر والخروج منها والعودة مرة أخرى طوال هذه المدة متى أرادوا.

بطاقة هوية للمشجعين 
بعد شراء تذكرة لحضور إحدى مباريات كأس العالم في قطر، سوف يتوجب على الجمهور التقدم للحصول على بطاقة هيّا، التي تعد بطاقة هوية للمشجعين، وتمنحهم مزايا متنوعة، مثل حرية استخدام المواصلات العامة والاستمتاع بالأنشطة الأخرى خلال فعاليات البطولة.

قال الكواري إن الموافقات الضرورية لاستصدار بطاقة هيّا تستغرق 5 أيام بالنسبة لمقدمي الطلبات من خارج قطر، وثلاثة أيام لمقدمي الطلب داخل البلاد.

أوضح: "لدينا فريق متكامل يتكون من 80 شخصاً لضمان إصدار الموافقات في الوقت المثالي. المدة المحددة بخمسة أيام لمن هم في الخارج وثلاثة أيام لمن هم في الداخل تتعلق بما قبل بداية كأس العالم. ولكن خلال البطولة سوف يستغرق الحصول على الموافقة وقتاً أسرع".
 
(عربي بوست)
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