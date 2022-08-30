سبب جديد لرغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر.. ما هو؟

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كشفت تقارير بريطانية عن سبب جديد، دفع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، إلى طلب الرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وكان كريستيانو رونالدو قد طلب من إدارة "الشياطين الحمر" يوم 2 تموز 2022، السماح له بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وغاب بعدها عن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 2022-2023.وأكدت صحيفة the Times البريطانية، أن أحد أسباب رغبة "صاروخ ماديرا" في الرحيل عن أولد ترافورد، يتعلق برفضه أحد بنود العقد الذي وقَّعه كريستيانو في صيف 2021.وعاد كريستيانو إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس يوم 28 آب 2021، بعد اثني عشر عاماً من رحيله إلى ريال مدريد.ويشعر أفضل لاعب في العالم خمس مرات بالانزعاج من البند الذي ينص على تخفيض راتب اللاعب تلقائياً، في حال فشل الفريق في حجز أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، وبالتالي عدم المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما حصل بالفعل.وما زاد الطين بلة أن كريستيانو بات مقتنعاً بأن إدارة مانشستر يونايتد كانت تتنبأ بحصول ذلك، وإلا لم تكن لتضع بنداً كهذا في العقد، وفق الصحيفة.وعلى الرغم من ذلك، فإن الصحيفة ترى أن على كريستيانو الالتزام بذلك طالما رضي ووقّع على العقد، وأن هذا البند لم يكن مفاجئاً أو مباغتاً.(عربي بوست)