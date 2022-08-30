شقيق لاعب شهير: أخي لجأ إلى السحر لإيذاء مبابي

كشف ماتياس شقيق الاعب الفرنسي بول بوغبا، أن أخيه لجأ إلى السحر من أجل إيذاء زميله في المنتخب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.



وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": مبابي، ليس لدي أي شيء سلبي ضدك، كل شيء صحيح ومثبت والساحر معروف، أشعر بالأسف لهذا الأخ، المنغمس في السحر، ليس من الجيد أن يكون لديك منافق وخائن بالقرب منك.

Advertisement

(العربية)