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رياضة

شقيق لاعب شهير: أخي لجأ إلى السحر لإيذاء مبابي

Lebanon 24
30-08-2022 | 11:00
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كشف ماتياس شقيق الاعب الفرنسي بول بوغبا، أن أخيه لجأ إلى السحر من أجل إيذاء زميله في المنتخب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": مبابي، ليس لدي أي شيء سلبي ضدك، كل شيء صحيح ومثبت والساحر معروف، أشعر بالأسف لهذا الأخ، المنغمس في السحر، ليس من الجيد أن يكون لديك منافق وخائن بالقرب منك.
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(العربية)
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