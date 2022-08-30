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رياضة

كارلسن: ريال مدريد طلب منّي أنّ أقول إنّ رونالدو أفضل من ميسي

Lebanon 24
30-08-2022 | 14:00
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كشف ماغنوس كارلسن بطل الشطرنج أنه طُلب منه أن يقول إن لاعبه المفضل هو كريستيانو رونالدو، خلال زيارته إلى نادي ريال مدريد.

وقال بطل الشطرنج العالمي خمس مرات: "لقد ذهبت إلى مدريد لحضور العديد من المباريات، وأخبروني ذات مرة أنهم سيجرون مقابلة، وسألوني عن لاعبي المفضل، قلت حينها إن إيسكو الأفضل في تلك الفترة، وقال لي أحدهم قبل التسجيل: حسنا، قل رونالدو".
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وأضاف: أعتقد أنه من الصعب جدا تقديم أي لاعب على ليونيل ميسي، لطالما أحببت البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنني أعتقد أن ميسي الأفضل.

 
(العربية)
 
 
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