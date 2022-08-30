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رياضة

مانشستر يونايتد يضم نجم أياكس.. ويخفف "الضغوط" على رونالدو

Lebanon 24
30-08-2022 | 23:00
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انتقل الجناح البرازيلي الدولي الشاب أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل صفقة قياسية في هولندا قد تصل إلى 100 مليون يورو، حسب ما أعلن الناديان، الثلاثاء.

وكتب أياكس في بيانه "يخضع الانتقال للتفاصيل الطبية والتعاقدية للناديين واللاعب.. وافق أياكس على انتقال بقيمة 95 مليون يورو. مع الإضافات، قد ترتفع القيمة إلى 100 مليون يورو".
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أما يونايتد، فكتب "توصل يونايتد إلى اتفاق مع أياكس لانتقال أنتوني، بعد الانتهاء من الشروط الطبية والحصول على تصريح دولي".

وهذه أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الهولندية، بحسب الصحف المحلية، بعد انتقال فرنكي دي يونغ من أياكس أيضاً إلى برشلونة الإسباني مقابل 86 مليون يورو.
 
وقد يخفّف قدوم أنتوني من تمسك يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الراغب بالرحيل للمشاركة في دوري ابطال أوروبا، فيما يخوض "الشياطين الحمر" البطولة القارية الرديفة "يوروبا ليغ".
 
(الحرة) 
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