في حال تعاقد فريقه مع رونالدو... هذا المدرب سيستقيل!

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تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، صفعة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موقف مواطنه روبن أموريم، مدرب سبورتنغ لشبونة، من التعاقد معه.ويكتنف الغموض مستقبل "الدون" الذي طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد يوم 2 تموز 2022، في حال تلقى النادي عرضاً مالياً مرضياً، خاصة في ظل رفض كبار الأندية الأوروبية التعاقد معه.وغاب كريستيانو عن الجولة الإعدادية لمانشستر يونايتد، لأسباب "عائلية"، فيما لا يزال موكله خورخي مينديز يعمل جاهداً من أجل إيجاد مخرج لأزمة "الدون"، الذي يقاتل من أجل الرحيل إلى فريق يسمح له بالظهور في مسابقة دوري أبطال أوروبا.وفجرت صحيفة the times البريطانية قنبلة مدوية، حين كشفت أن أموريم يعارض وبشدة مسألة التعاقد مع "صاروخ ماديرا".ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن أموريم هدد بالاستقالة من منصبه في حال أصر النادي البرتغالي على ضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات.ويعتقد روبين أموريم، الذي تسلم وظيفته مع سبورتنغ لشبونة في عام 2020، أن وصول كريستيانو رونالدو إلى الفريق قد يتسبب في خسارة الهيكل الذي عمل على بنائه.ومنذ إعلان رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، رفضت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ونابولي التعاقد مع النجم البرتغالي.