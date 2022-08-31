Advertisement

رياضة

بطريقة قاسية.. لاعب إيطالي يقتل زوجته والشرطة تعتقله

Lebanon 24
31-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-985912-637975244018718652.jpg
Doc-P-985912-637975244018718652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت الشرطة الإيطالية القبض على لاعب إيطالي قتل صديقته السابقة بضربها على رأسها بمضرب بيسبول حتى الموت.

وأقدم اللاعب جيوفاني بادوفاني (27 عاماً) على قتل زوجته السابقة أليساندرا ماتوزي.

وتجري الشرطة الإيطالية حالياً المزيد من التحقيقات حول الجريمة، ومن المتوقع أن تكشف تفاصيل جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق صحيفة MARCA الإيطالية.
Advertisement

ويتولى كبير المدعين في مدينة بولونيا جوزيبي أماتو، مهمة الإشراف على مجريات التحقيق بنفسه، خاصة بعد الاتهامات التي طالته والشرطة، بالتقصير في توفير الحماية الشخصية للضحية.

وسبق أن قدمت ماتوزي شكاوى عديدة للشرطة ضد بادوفاني، بداعي أنه يقوم بمضايقتها وملاحقتها.

لكن الشرطة الإيطالية تقول إن تلك الشكاوى لم تشِر بشكل واضح إلى وجود خطر حقيقي على حياة الضحية، أو حتى التبليغ عن حالات عنف "ملموس"، بل رأت أنها كانت "مطاردة مزعجة".

في هذه الأثناء كشفت صحيفة the sun الإنجليزية المزيد من المعلومات حول جريمة القتل، وطبيعة العلاقة بين الثنائي.

وعاش بادوفاني وماتوزي التي تكبره بـ29 عاماً، علاقة حب غير مستقرة لمدة عام، عاش خلالها الثنائي منفصلين عن بعضهما، بسبب التزاماتهما المهنية، ووجود كل واحد منهما في مدينة مختلفة (اللاعب في صقلية وصديقته في بولونيا).

وسيطرت الخلافات بشكل شبه يومي على الثنائي، حتى تطورت في بعض الأحيان إلى درجة "العنف"، حيث قام اللاعب بتحطيم أطباق ومصابيح الإنارة في منزل ماتوزي.

ويؤكد جيران الضحية أنها كانت تعيش على وقع تهديدات بادوفاني، الذي كان يدخل إلى منزلها متسللاً عبر الشرفة.

وبعد كل ما ذُكر انتهت علاقة الحب المثيرة للجدل، بقرار الانفصال النهائي بين الشخصين، لتبدأ مرحلة جديدة، تمثلت في ملاحقة ومضايقة الأول للثانية، عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.

وقال أحد الجيران عن ذلك: "لقد كانت خائفة منه جداً، لأنه أصبح عنيفاً وعصبياً، ولم ترغب في السماح له بالدخول إلى منزلها".

 
(عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2022-08-31
02:00 | 2022-08-31
23:00 | 2022-08-30
16:00 | 2022-08-30
14:00 | 2022-08-30
11:00 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website