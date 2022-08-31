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رياضة

ما حقيقة التلاعب بمبابي بالسحر؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 08:00
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ينتظر كيليان مبابي معرفة الحقيقة الكاملة قبل اتخاذ أي تحرك بشأن الاتهامات الموجهة إلى بول بوجبا بمحاولة إصابته باستخدام السحر.

جاءت التصريحات التي أدلى بها ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي لتثير الكثير من الجدل في الأيام القليلة الماضية.
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شقيق بوجبا نشر مقطع فيديو اتهم فيه شقيقه بأنه يتلاعب بالناس من حوله، ومن بينهم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب شقيق بوجبا، فإن لاعب يوفنتوس الإيطالي استخدم ساحرًا لإلقاء تعويذة على مبابي من أجل تعرضه لإصابة قوية.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن مبابي والفريق المحيط به يتابعون هذه القضية عن كثب، ويراقبون بعناية كل ما يقال فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن عشيرة مبابي لن تدع أي شيء من الأمر يمر مرور الكرام، ولن تتغاضى عن مثل هذه الأفعال في حالة صحة ما قاله شقيق بوجبا.

وحسب التقرير، فإن مبابي سيخير ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا بينه وبين بوجبا للتواجد مع "الديوك" خلال الفترة المقبلة التي تسبق كأس العالم 2022.

وفي سياق متصل، خرجت أحاديث من داخل كتيبة فرنسا تتحدث عن دليل مصور بالفيديو على وجود محاولة مزعومة من بوجبا لإلقاء تعويذة على مبابي.
 
(ملاعب)
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