طريقة نوم غريبة لرونالدو.. هذه أساساتها

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يعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أكثر الرياضيين تركيزا على مهنته وصحته في العالم، ووفقا لأخصائي عمل معه، فإن "طريقة النوم الغريبة" هي من أهم أسباب هذا النجاح.ووفقا لموقع "إندبندنت"، عمل "أخصائي النوم" نك ليتلهيلز مع رونالدو خلال الفترة التي قضاها في ريال مدريد، وكشف في وقت سابق "أسلوب حياة" النجم البرتغالي.ووفقا لليتلهيلز، خلال أيام رونالدو في مدريد، كان هو اللاعب الوحيد الذي مُنح حق الحصول على حجرة نوم خاصة في مركز التدريب، بسبب أهمية "القيلولة" لرونالدو.وكشف الأخصائي طريقة نوم رونالدو "الغريبة"، والتي تتمثل بالنوم 5 مرات في اليوم، على شكل "قيلولة" صغيرة، لا تتجاوز 90 دقيقة، وهي من أهم أسباب لياقته العالية وحفاظه على صحته.كما يتوقف رونالدو عن التحديق على الشاشات الإلكترونية، قبل 90 دقيقة كاملة من النوم مساء.(سكاي نيوز)