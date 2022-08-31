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رياضة

"باريس سان جيرمان" يضمّ لاعباً جديداً... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
31-08-2022 | 11:00
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن ضم لاعب خط وسط فريق نابولي فابيان رويز.

وقال النادي: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن التوقيع مع فابيان رويز، لاعب خط الوسط الدولي الإسباني مرتبط بالنادي الباريسي حتى 30 حزيران 2027".
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ولم يعلن النادي الباريسي عن أي تفاصيل مادية خاصة بالصفقة، لكن العديد من التقارير الصحفية، ذكرت أن الصفقة كلفت خزائن سان جيرمان 21 مليون جنيه إسترليني، علما أن عقد اللاعب كان سينتهي في الصيف القادم مع نابولي.
 
رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم فابيان رويز
 
(روسيا اليوم)
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