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رياضة

أشهر صحفي مدريدي يُهاجم ليفاندوفسكي... ما السبب؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 14:00
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عبر الصحفي الإسباني توماس رونسيرو، أشهر صحفي مدريدي، والمعروف بتعصبه الشديد لريال مدريد، عن غضبه بسبب البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الجديد للغريم التقليدي برشلونة.

ويرى رونسيرو أن الهدف الذي سجله ليفاندوفسكي بالكعب في مواجهة بلد الوليد، لم يكن يتوجب تسجيله باسم البولندي، مؤكدا أنه هدف ذاتي، حسبما أفاد الصحفي في مقال رأي نشره عبر صحيفة "آس" الإسبانية.
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وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 65، حيث تسلم الكرة من زميله عثمان ديمبيلي داخل منطقة الجزاء، ورغم محاولة أحد مدافعي بلد الوليد مضايقته ومنعه من التسجيل، فقد نجح المهاجم البولندي في تسديد الكرة بذكاء بكعب قدمه اليمني لتتهادى الكرة على يسار الحارس الذي لم يحرك ساكنا.

وقال رونسيرو:"احتساب الهدف الذي سجل بالكعب لليفاندوفسكي شيء لا معنى له، لا يجب أن يعطى أهداف لم يسجلها، الهدف الثالث لم يكن له، إنه هدف خواكين".

ودون حكم المباراة في تقريره أن الهدف الثالث لبرشلونة جاء عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، وسجل بالفعل في رابطة الليغا بأنه للبولندي، الذي وقع على الهدف الأول في نفس المباراة.
 
 
(روسيا اليوم)
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