من بينهم صلاح... أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

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بدأ العد التنازلي على انطلاق منافسات بطولة كأس العام 2022 المقررة بقطر في 21 نشرين الثاني المقبل، لكن الحدث سيغيب عنه أبرز نجوم العالم الذين لم يحالفهم الحظ مع منتخباتهم.موقع TransferMarket أدرج اللاعبين الذين لم تتأهل دولهم لمونديال قطر حسب قيمتهم السوقية التي لا تقل عن 20 مليون يورو أو بقيمة سوقية تزيد عن 15 مليون يورو وإذا كان اللاعب الأكثر قيمة سوقية في بلاده.وكان اللاعب الأعلى قيمة سوقية من بين اللاعبين الذين لن يتنافسوا في كأس العالم هو النرويجي إيرلينغ هالاند، والذي تبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو.ولم يتمكن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من تجاوز دور المجموعات مع منتخب بلاده.أما ثاني أغلى لاعب بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو، فكان النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.