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رياضة
من بينهم صلاح... أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
Lebanon 24
31-08-2022
|
16:00
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بدأ العد التنازلي على انطلاق منافسات بطولة كأس العام 2022 المقررة بقطر في 21 نشرين الثاني المقبل، لكن الحدث سيغيب عنه أبرز نجوم العالم الذين لم يحالفهم الحظ مع منتخباتهم.
موقع TransferMarket أدرج اللاعبين الذين لم تتأهل دولهم لمونديال قطر حسب قيمتهم السوقية التي لا تقل عن 20 مليون يورو أو بقيمة سوقية تزيد عن 15 مليون يورو وإذا كان اللاعب الأكثر قيمة سوقية في بلاده.
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وكان اللاعب الأعلى قيمة سوقية من بين اللاعبين الذين لن يتنافسوا في كأس العالم هو النرويجي إيرلينغ هالاند، والذي تبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو.
ولم يتمكن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي من تجاوز دور المجموعات مع منتخب بلاده.
أما ثاني أغلى لاعب بقيمة سوقية تبلغ 90 مليون يورو، فكان النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.
يليه لاعب خط الوسط في إنتر ميلان الإيطالي نيكولو باريلا والذي تبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو، ومهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي فيديريكو كييزا بقيمة 65 مليون يورو، بعد فشل منتخب "الآزوري" في بلوغ كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.
ومن اللاعبين الإيطالين ذوي القيمة السوقية العالية أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان (60)مليون يورو، وحارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما (50)، و لاعب وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي (50).
وسيفتقد المونديال حضور النيجيري ويلفريد نديدي نجم ليستر سيتي الإنجليزي والذي تبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو، بعد أن عانت نيجيريا من إقصاء مذهل على أرضها على يد غانا.
كما يغيب النمساوي دافيد ألابا نجم ريال مدريد الإسباني (55) مليون يورو، عقب خسارة منتخب بلاده أمام ويلز 0-1 في نصف نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي.
وأيضا بعد إقصاء السويد عقب خسارتها 2-0 أمام بولندا في نهائيات تصفيات كأس العالم، أدرج زلاتان إبراهيموفيتش في قائمة أبرز نجوم كرة القدم الذين لن ينافسوا مع أن قيمته السوقية تبلغ 3 مليون يورو فقط إلا أن إحصاءاته الفردية ونجوميته سبب كاف لذكر المهاجم السويدي حسب الموقع الإحصائي العالمي.
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