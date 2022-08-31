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رياضة
مدرب "مانشستر يونايتد" يحسم الجدل بشأن مغادرة رونالدو الفريق
Lebanon 24
31-08-2022
|
23:00
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نفى مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، وجود نية لمغادرة كريستيانو رونالدو فريق كرة القدم الشهير، وذلك قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات.
وازداد الشك بشأن مستقبل رونالدو في "مانشستر يونايتد" مؤخراً بعدما تمّ التعاقد مع مهاجم آخر وهو البرازيلي الدولي أنتوني، من أياكس الهولندي.
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وردّاً على سؤال عما إذا كان رونالدو سيظل جزءاً من خططه بعد وصول أنتوني، أكد المدرب: "بكل وضوح، طبعاَ"، مشيراً إلى أن الفريق بحاجة إلى لاعبين مميزين، لتغطية جميع المباريات من أجل الحفاظ على النسق نفسه.
يشار إلى أن رونالدو كان قد ضغط لمغادرة "مانشستر يونايتد" خلال الصيف الجاري للانضمام إلى ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد أعرب عن إحباطه من الاضطرار إلى خفض راتبه بنسبة 25% بسبب فشل الفريق في التأهل إلى النسخة المقبلة من الدوري، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
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