30
o
بيروت
38
o
طرابلس
21
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
21
o
بشري
31
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
سيرينا وليامز توقف خطط اعتزالها موقتاً... والسبب؟
Lebanon 24
01-09-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خاضت سيرينا وليامز مباراتها أمام أنيت كونتافيت كمصنفة أولى وهزمتها بنتيجة 7-6 و2-6 و6-2/ وتأهلت للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، ما دفعها لوقف خطط اعتزالها موقتاً.
وكان من الصعب ابتلاع الهزيمة بالنسبة لسيرينا، لكن إرادة أسطورة التنس الأميركية البالغة من العمر 40 عاما لتحقيق الفوز كانت مسيطرة على المباراة المثيرة، التي استمرت ساعتين و27 دقيقة.
Advertisement
وكانت سيرينا قد أشارت إلى نيتها الاعتزال في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إنها "تتطور بعيداً عن التنس"، لكنها لم تؤكد أبداً أن بطولة أميركا المفتوحة للتنس ستكون الأخيرة لها.
وتمّ تأجيل أي وداع الآن مع عودة سيرينا إلى الملعب الرئيسي، في مباراة الزوجي مع شقيقتها الكبرى فينوس، تليها مواجهة في الدور الثالث مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي تغلبت 1-6 و6-2 و7-5 على الروسية إيفجينيا رودينا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
رياضة
متفرقات
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا أمراً يرتبطُ بدولار "صيرفة".. ما الذي قد يحصل؟
Lebanon 24
ترقبوا أمراً يرتبطُ بدولار "صيرفة".. ما الذي قد يحصل؟
01:33 | 2022-09-01
01/09/2022 01:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يكشف: تعرضت لنفس حادث جورج الراسي ونجوت بأعجوبة
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يكشف: تعرضت لنفس حادث جورج الراسي ونجوت بأعجوبة
08:45 | 2022-08-31
31/08/2022 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:46 | 2022-08-31
31/08/2022 09:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد الاردني يحتفل بعيد الملكة رانيا بصورة لها من المطبخ
Lebanon 24
ولي العهد الاردني يحتفل بعيد الملكة رانيا بصورة لها من المطبخ
09:15 | 2022-08-31
31/08/2022 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وإصابات... إشكال بين بعض المواطنين وعمال شركة كهرباء زحلة (صور)
Lebanon 24
إطلاق نار وإصابات... إشكال بين بعض المواطنين وعمال شركة كهرباء زحلة (صور)
15:24 | 2022-08-31
31/08/2022 03:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2022-09-01
نادال يتأهل للدور الثاني من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
23:00 | 2022-08-31
مدرب "مانشستر يونايتد" يحسم الجدل بشأن مغادرة رونالدو الفريق
16:00 | 2022-08-31
من بينهم صلاح... أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
14:00 | 2022-08-31
أشهر صحفي مدريدي يُهاجم ليفاندوفسكي... ما السبب؟
11:00 | 2022-08-31
"باريس سان جيرمان" يضمّ لاعباً جديداً... من هو؟ (صورة)
08:00 | 2022-08-31
ما حقيقة التلاعب بمبابي بالسحر؟
فيديو
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
Lebanon 24
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
08:50 | 2022-08-30
01/09/2022 14:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
08:00 | 2022-08-30
01/09/2022 14:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
01/09/2022 14:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact