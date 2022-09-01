Advertisement

رياضة

سيرينا وليامز توقف خطط اعتزالها موقتاً... والسبب؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-986308-637976140814439755.jpg
Doc-P-986308-637976140814439755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خاضت سيرينا وليامز مباراتها أمام أنيت كونتافيت كمصنفة أولى وهزمتها بنتيجة 7-6 و2-6 و6-2/ وتأهلت للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، ما دفعها لوقف خطط اعتزالها موقتاً.

وكان من الصعب ابتلاع الهزيمة بالنسبة لسيرينا، لكن إرادة أسطورة التنس الأميركية البالغة من العمر 40 عاما لتحقيق الفوز كانت مسيطرة على المباراة المثيرة، التي استمرت ساعتين و27 دقيقة.
Advertisement

وكانت سيرينا قد أشارت إلى نيتها الاعتزال في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إنها "تتطور بعيداً عن التنس"، لكنها لم تؤكد أبداً أن بطولة أميركا المفتوحة للتنس ستكون الأخيرة لها.

وتمّ تأجيل أي وداع الآن مع عودة سيرينا إلى الملعب الرئيسي، في مباراة الزوجي مع شقيقتها الكبرى فينوس، تليها مواجهة في الدور الثالث مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي تغلبت 1-6 و6-2 و7-5 على الروسية إيفجينيا رودينا.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

متفرقات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-09-01
23:00 | 2022-08-31
16:00 | 2022-08-31
14:00 | 2022-08-31
11:00 | 2022-08-31
08:00 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website