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رياضة

"الغول النرويجي" يقترب من تحطيم رقم صلاح التاريخي

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:00
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سجل المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند ثلاثية جديدة، في مباراة مانشستر سيتي أمام نوتنغهام فوريست، في موسمه الأول بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وأصبح هالاند، الملقّب بـ"الغول النرويجي"، أكثر لاعب يسجل في شهر آب، برصيد 9 أهداف من 5 مباريات بتاريخ الدوري.
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واقترب معدله التهديفي من هدفين في المباراة الواحدة، وهو رقم مذهل في الدوري الأقوى في العالم.

ويبدو هالاند متجهاً بشكل ثابت لكسر الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف للاعب في موسم واحد بالبريميرليغ، والذي يحمله النجم المصري محمد صلاح.

وكان صلاح قد حصل على هذا اللقب المرموق، في موسم 2017-2018، عندما سجل 32 هدفاً في موسم واحد مع ليفربول.
المصدر: سكاي نيوز عربية

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