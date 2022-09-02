من بينهم ميسي.. 5 أسماء تتصارع على ملاعب مونديال قطر 2022!

تشهد بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تُقام ما بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الأول المقبلين، منافسة قوية على حصد لقب أفضل صانع أهداف "ملك الأسيست"، حيث يتنافس أفضل اللاعبين لإظهار براعتهم مع منتخباتهم، ومساعدة زملائهم للوصول إلى شباك المنافسين.

ويُنتظر أن يشهد مونديال قطر 2022 حضور نخبة من أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم، الذين سيتصارعون على التتويج بلقب أفضل صانع أهداف.

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

يرى العديد من المحللين أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مُتوجًا بلقب كأس العالم 2022 هي النهاية المثالية لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده.

ويشارك ميسي في مونديال قطر المقبل وبحوزته 5 تمريرات حاسمة قدمها قميص منتخب بلاده الأرجنتين خلال مبارياته الـ 19 السابقة ببطولات كأس العالم، ويرغب ليو في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية في نسخة 2022.

نيمار دا سيلفا (البرازيل)

لا يتم الحديث كثيرًا عن النجم البرازيلي نيمار، وقدرته على حصد لقب أفضل صانع أهداف في كأس العالم قطر 2022، لكن نظرة واحدة على سجلاته تشير إلى أن صاحب الـ30 عامًا سيكون في السباق بقوة مع اللاعبين الآخرين المذكورين.

ومنذ ظهوره الأول مع منتخب البرازيل في سن الـ18 عامًا، قام نيمار بـ 3 تمريرات حاسمة في مبارياته الـ10 التي خاضها في كأس العالم حتى الآن.

كيفين دي بروين (بلجيكا)

حسب وصف محللين، يُعد البلجيكي كيفين دي بروين أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم، حيث تمكن من الوصول لأرقام لافتة خلال الفترة الماضية، وهو مُرشح بقوة لتحقيق المزيد في سنواته المقبلة.

124 تمريرة حاسمة لدي بروين مع سيتي

لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي البالغ من العمر 31عاماً، نجح في صناعة 4 أهداف خلال مبارياته الـ 10 مع منتخب بلجيكا في بطولات كأس العالم.

لوكا مودريتش (كرواتيا)

تعتمد حظوظ كرواتيا في كأس العالم قطر 2022، إلى حد كبير، على براعة اللمسات السحرية التي يتميز بها لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش، الذي كان أحد أفضل اللاعبين في مونديال 2018 في روسيا، وشهد هذا العام أيضًا تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

73 أسيست للوكا مودريتش مع ريال مدريد

وساعد مودريتش منتخب بلاده في الوصول إلى النهائي في النسخة المونديالية الماضية قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 4-2، ويمتلك قائد كرواتيا تمريرة حاسمة واحدة خلال الـ 12 مشاركة ببطولات كأس العالم.

البرتغالي برناردو سيلفا

يرى الكثيرون أن البرتغالي برناردو سيلفا هو واحد من أفضل اللاعبين الذين يقومون بدور صانع الألعاب حالياً، ويأمل لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن يقدم مستوى رائعاً خلال مونديال قطر من خلال تقديم المساعدات لزملائه.

وخاض برناردو سيلفا 4 مباريات فقط في بطولات كأس العالم مع منتخب البرتغال ولم ينجح في القيام بأي تمريرة حاسمة، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي في النسخة المقبلة خاصة بعد تطور مستواه وحصوله على أدوار قيادية في النادي والمنتخب.

المصدر ( WIN WIN)