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رياضة

5 لاعبين فشل ريال مدريد في التخلص منهم!

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:00
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انتهى سوق الانتقالات الصيفية، وتمكنت الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من حسم الصفقات القوية، الا أن الجو كان هادئاً داخل قلعة سانتياجو برنابيو، بعدما حسم ريال مدريد صفقاته مبكراً.

واكتفت إدارة الريال بالتعاقد مع أنطونيو روديجر في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع تشيلسي، بجانب شراء أوريلين تشواميني من موناكو مقابل 80 مليون يورو.

كما رحل العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم كاسيميرو وبورخا مايورال وتاكيفوسا كوبو وجاريث بيل ولوكا يوفيتش وإيسكو. فيما كان هناك 5 لاعبين كانوا ضمن الراحلين وانتهى بهم الأمر بالبقاء وهم:

هازارد

إدارة الملكي كانت منفتحة ومستعدة للاستماع إلى العروض المقدمة للبلجيكي، لكنه لم يحصل على عروض قوية، كما أن اللاعب نفسه لا يريد الرحيل ويسعى لإثبات نفسه.

ولم يظهر هازارد بالشكل المطلوب منذ انضمامه للملكي، نظرا للعنة الإصابات التي لحقت به وأثرت بشكل واضح على مستواه.

وسيحظى هازارد بفرصة جديدة مع الميرنجي هذا الموسم، والتي ستكون بالتأكيد الأخيرة له في البرنابيو.

أودريوزولا

لم بعتمد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على أودريوزولا منذ بداية الموسم رغم تألقه، وكان اللاعب قريباً من الرحيل لسوسييداد، كما تلقى اهتمام من ميلان وبعض الأندية في الكالتشيو لكن دون جدوى.

وسيضطر أودريوزولا للبقاء كبديل لكارفاخال في مركز الظهير الأيمن، على أمل تغيير وجهة نظر المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

أسينسيو

ارتبط اسمه بالرحيل عن الميرنجي هذا الصيف، وكانت العديد من الأندية مهتمة بضمه سواء من إنجلترا أو إيطاليا، لكنه استقر في النهاية حتى نهاية عقده في صيف 2023.

ولا يرى أنشيلوتي أزمة في بقاء أسينسيو، وسيكون ورقة رابحة على دكة البدلاء.

وسيكون التحدي الأكبر لأسينسيو، إثبات نفسه والحصول على فرصة أفضل للمشاركة لضمان التواجد مع منتخب بلاده إسبانيا في المونديال.

ماريانو دياز

لا زالت المحاولات من إدارة الميرنجي للتخلص منه غير ناجحة، والتي أصبحت عادة مستمرة في كل سوق انتقالات خلال السنوات الأخيرة.

ورغم تلقي دياز عدة عروض من أندية في الليجا وخارجها، لكنه رفض الرحيل وتمسك بالبقاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

فاييخو

يدرك فاييخو صعوبة المشاركة مع الميرنجي، في ظل صعوبة المنافسة في الخط الدفاعي، لكنه أصر على البقاء وعدم الرحيل، ليكون ورقة بديلة بالنسبة لأنشيلوتي.

المصدر (كوورة)
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