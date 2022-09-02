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رياضة

بعد إغلاق سوق الانتقالات 7 نجوم "بلا ناد"... من هم؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 14:00
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بينما أعلن سوق الانتقالات إغلاق أبوابه صباح الجمعة، لا يزال عدد من النجوم العالميين "بلا ناد".

ومن بين النجوم:

البرازيلي مارسيلو (34 عاما)

فلورنتينو بيريز رفض التجديد لأسطورة ريال مدريد مارسيلو، لذا حان وقت الرحيل. ولاء مارسيلو لمدريد قد يدفعه للعودة إلى بلاده البرازيل، وتجنب اللعب لناد آخر في أوروبا.
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الإسباني دييغو كوستا (33 عاما)

كانت قيمة دييغو كوستا السوقية تصل إلى 60 مليون يورو، قبل 4 أعوام فقط، أما الآن، فلا تريده الأندية مجانا.

"المشاغب" الإسباني ذو الأصول البرازيلية، تخلى عنه ناديه البرازيلي أتلتيكو مينيرو، وأصبح متاحا بالمجان، لكن مشاكله خارج الملعب تبعد الأندية عنه.

الإسباني خوان ماتا (34 عاما)

صانع الألعاب الإسباني كان نجما في تشلسي الإنجليزي يوما ما، لكن انتقاله لمانشستر يونايتد قبل أعوام، أنهى مسيرته كلاعب أساسي، حيث أصبح حبيس الدكة.

الفرنسي حاتم بن عرفة (35 عاما)

النجم الفرنسي الموهوب اشتهر بمهاراته الاستثنائية، وكذلك بعدم انضباطه، مما قد يجعل فكرة التعاقد معه أمرا صعبا الآن.

الجزائري سفيان فيغولي (32 عاما)

النجم الجزائري سفيان فيغولي انتهى عقده مع غلطة سراي التركي، وأصبح لاعبا حرا. الأنباء تشير إلى احتمال بقائه في تركيا، وانتقاله للغريم بيشكتاش.

الإنجليزي فابيان ديلف (32 عاما)

لاعب وسط مانشستر سيتي وإيفرتون السابق، ظل دون ناد يحتضنه هذا الصيف، بعد قرار إيفرتون عدم تجديد عقده.

اللاعب الدولي السابق الذي كان يعتبر من أبرز مواهب إنجلترا يوما ما، قد يضطر لإعلان الاعتزال مبكرا.

الإنجليزي روس باركلي (28 عاما)

مثل ديلف، كان باركلي يعتبر من أكبر المواهب الإنجليزية، لكن تشلسي الإنجليزي قرر أن فترته انتهت مع النادي، وفسخ عقده قبل أيام.

بالرغم من تراجع مستواه، لكن من المتوقع أن يستطيع باركلي الحصول على عرض من أحد الأندية في إنجلترا أو فرنسا.
 
 
(سكاي نيوز)
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