Advertisement

رياضة

"أنا بيروت"... إطلاق الحملة الترويجية لسباق الماراتون الدولي

Lebanon 24
02-09-2022 | 07:58
A-
A+
Doc-P-986795-637977276844305793.png
Doc-P-986795-637977276844305793.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت شعار "أنا بيروت"، أطلقت جمعية "بيروت ماراتون" الحملة الترويجية لسباق الماراتون الدولي المقرر الأحد 13 تشرين الثاني في منطقة واجهة بيروت البحرية.

من جهته، تناول وزير السياحة المهندس وليد نصار في كلمته "هذا الحدث اليوم يحمل الرقم 176 من الأحداث التي حضرتها على مدى 11 شهرا الماضية، لكنه أول حدث تفاعلت معه وجدانيا"، مبدياً سعادته في المشاركة بإطلاق الماراتون بعد سنتين من التوقف القسري بسبب جائحة كورونا.
Advertisement

وشدد على أن "هذا عامل تنشيط للسياحة الرياضية".

 
المصدر: الوكالة الوطنية

رياضة

متفرقات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-02
05:00 | 2022-09-02
02:00 | 2022-09-02
16:00 | 2022-09-01
14:00 | 2022-09-01
11:00 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website