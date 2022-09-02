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رياضة
"أنا بيروت"... إطلاق الحملة الترويجية لسباق الماراتون الدولي
Lebanon 24
02-09-2022
|
07:58
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تحت شعار "أنا بيروت"، أطلقت جمعية "بيروت ماراتون" الحملة الترويجية لسباق الماراتون الدولي المقرر الأحد 13 تشرين الثاني في منطقة واجهة بيروت البحرية.
من جهته، تناول وزير السياحة المهندس وليد نصار في كلمته "هذا الحدث اليوم يحمل الرقم 176 من الأحداث التي حضرتها على مدى 11 شهرا الماضية، لكنه أول حدث تفاعلت معه وجدانيا"، مبدياً سعادته في المشاركة بإطلاق الماراتون بعد سنتين من التوقف القسري بسبب جائحة كورونا.
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وشدد على أن "هذا عامل تنشيط للسياحة الرياضية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
رياضة
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