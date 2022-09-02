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رياضة

غياب طويل.. مدرب أرسنال يكشف مدة غياب النني بسبب الإصابة

Lebanon 24
02-09-2022 | 16:00
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أعلن المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أن لاعب خط وسطه المصري، محمد النني، سيغيب عن الفريق لمدة طويلة بسب الإصابة في أوتار الركبة.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي المكرس للمواجهة المرتقبة بين أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد الأحد المقبل، في معرض حديثه عن حالة المصابين في الفريق وعلى رأسهم النني والدولي الغاني توماس بارتي: "بالنسبة للنني نحن نتحدث عن فترة غياب لأشهر، ولكن بارتي سيغيب لأسابيع أو حتى أقل، أمل ذلك".
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