هازارد... هل هو مصاب؟

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صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي الكرس لمواجهة ريال بيتيس غدا السبت، بأن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، ليس مصابا، ويتدرب بشكل جيد، مؤكدا أنه سيحظى بدور أهم من العام الماضي.وشارك هازارد بديلا في آخر نصف ساعة تقريبا من مباراة ريال مدريد الافتتاحية هذا الموسم أمام ألميريا وأهدر ركلة جزاء، ولعب بضع دقائق فقط أمام سيلتا فيغو، في الجولة الثانية، بينما لم يشارك نهائيا أمام إسبانيول يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الثالثة.