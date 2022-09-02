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رياضة

سيرينا تودع بطولة أميركا المفتوحة.. هل من اعتزال؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 23:25
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ودعت الأسطورة سيرينا وليامز بطولة أميركا المفتوحة للتنس من الدور الثالث بعد الخسارة أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش في مباراة من المتوقع أن تكون الأخيرة للبطلة المخضرمة في الملاعب.

ولم يكن من السهل أبداً على سيرينا تجرع الخسارة، وبكل تأكيد فإن الهزيمة 7-5 و6-7 و6-1 كانت صعبة على اللاعبة الأميركية أمام منافستها الأسترالية المصنفة 46.
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لكن بعد مسيرة رائعة بالوصول إلى الدور الثالث، لم يكن من المؤسف خسارة سيرينا أمام تومليانوفيتش، حيث كافحت البطلة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بكل قوة وخرجت مرفوعة الرأس.

وكانت المباريات الثلاث لسيرينا، ومنها الانتصار الرائع في الدور الثاني أمام أنيت كونتافيت المصنفة الثانية عالميا، بمثابة هدية لجماهيرها، حيث أظهرت اللاعبة التي سيطرت على اللعبة لأكثر من عقدين من الزمان قتالها حتى النقطة الأخيرة.

واشتهرت البطلة الأمريكية البالغ عمرها 40 عاما بالقتال دائما، واحتاجت تومليانوفيتش إلى ست نقاط قبل الفوز بالمباراة بعد أكثر من ثلاث ساعات من اللعب أمام عدد كبير من المشجعين المتحمسين.

وأشارت سيرينا الشهر الماضي إلى اعتزالها وقالت إنها "ستبتعد عن عالم التنس"، لكنها لم تؤكد أبدا أن بطولة أميركا المفتوحة ستكون الأخيرة في مشوارها.

وبعد الخسارة بكت سيرينا بحرقة، وقالت رداً على سؤال عن إمكانية المشاركة في نسخة العام المقبل "لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".
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