عقوبات ضخمة واستبعاد ممكن من البطولات.. "يويفا" يعاقب 8 أندية أوروبية كبرى!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إعلان حزمة من العقوبات مست العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، التي شاركت في المسابقات القارية خلال الموسم الكروي المنصرم 2021/ 2022، بسبب مخالفتها قواعد اللعب المالي النظيف.

وفرضت اللجنة التنفيذية لهيئة "يويفا"، على 8 أندية أوروبية دفع غرامة مالية خلال السنوات المقبلة، ويتعلق الأمر بأربعة أندية إيطالية، وهي: ميلان، روما، يوفنتوس، إنتر، وثلاثة أندية فرنسية: موناكو، أولمبيك مرسيليا، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى نادي بشكتاش التركي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، أجرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، دراسة لخمس سنوات بين 2018 و2022، مع الأخذ بعين الاعتبار أزمة جائحة كورونا بين عامي 2020 و2021.

وتكبدت الأندية خسائر تقدر بـ 172 مليون يورو، على أن يجري اقتطاع هذه القيمة من الإيرادات، التي ستكسبها الأندية من مشاركتها في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في فترة ما بين 3 إلى 4 سنوات، أو دفعها بشكل مباشر.

وسيتعين على نادي باريس سان جيرمان دفع 10 ملايين يورو، وقد ترتفع إلى 65 مليون يورو إذا لم يلتزم النادي بالقواعد بحلول موسم 2025 / 2026، فيما سيدفع نادي روما الإيطالي 5 ملايين يورو وقد تصل لـ35 مليون يورو، أما نادي إنتر ميلانو، فسيدفع 4 ملايين يورو، وسترتفع إلى قيمة 26 مليون يورو.

ما هي العقوبات الإضافية الممكنة؟

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بحسب ما أكد البيان فعدم امتثال تلك الأندية لقواعد اللعب المالي النظيف، يعني خوضعهم لعقوبات أكبر من مجرد دفع مبالغ مادية كبيرة.



وقد تصل تلك العقوبات إلى الاستبعاد من البطولات الأوروبية وهي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر، بالإضافة إلى تقليص القوائم الأوروبية.