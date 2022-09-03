الذكاء الإصطناعي يختار: هذا هو بطل دوري أبطال أوروبا الجديد!

توقع الذكاء الإصطناعي النادي الذي سيحظى بشرف رفع كأس دوري أبطال أوروبا هذا العام، بعد أن نجح ريال مدريد في التتويج بالبطولة في الموسم الماضي.

ووفقاً للحاسوب، سيكون مانشستر سيتي هو من سيحصد لقبه الأول على الإطلاق، بينما يُعد تشليسي هو النادي الإنجليزي الأقل حظاً في حصد اللقب هذا الموسم، على الرغم من ضخ الكثير من الأموال لتعزيز الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أنفق 255.3 مليون جنيه إسترليني على الوافدين الجدد هذا الصيف تدعيماً لصفوف الفريق.

فرص الأندية الكبرى في التتويج بدوري أبطال أوروبا

ووفقًا للبيانات التى جمعها تطبيق المراهنات الرياضية sbk، تشير إلى أن تشيلسي هو الفريق الأقل احتمالا من إنجلترا للفوز باللقب.

وأتى باريس سان جيرمان في المركز الثاني بفرصة 5/1، كأفضل المرشحين لحصد ذات الآذنين.

وحصل فريق توماس توخيل على احتمالات 19/1، أسوأ من 14/5 لمانشستر سيتي، 6/1 لليفربول وحتى 18/1 لتوتنهام هوتسبير.

ولا يُتوقع أن يكرر بطل العام الماضي ريال مدريد، إنجازه ويفوز باللقب رقم 15، حيث من المقرر أن تؤثر خسارة كاسيميرو لصالح مانشستر يونايتد بشكل سلبي، وقد أتى الملكي خلف بايرن ميونخ في المركزين الخامس والرابع على التوالي.

كما لا يُتوقع أيضاً أن يحدث برشلونة المتجدد أي مفأجاة، على الرغم من سوق الانتقالات القوى الذي حظى به البلوجرانا، حيث يحتل المرتبة الثامنة بفرص 20/1.