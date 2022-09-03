هل ستسمح قطر بشراء "الكحول" في المونديال؟

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تعتزم قطر السماح للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم بشراء جعة تحتوي على نسبة كحول قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صفارة النهاية، ولكن ليس في أثناء المباراة، حسبما قال مصدر مطلع على خطط البطولة لـ"رويترز".وأضاف المصدر أن شركة بدويايزر، وهي من الرعاة الرئيسيين لكأس العالم وتتمتع بحقوق حصرية لبيع الجعة في البطولة، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.ويقام كأس العالم هذا العام لأول مرة في دولة إسلامية ذات ضوابط صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث ترعاه إحدى العلامات التجارية الكبرى للجعة وغالبا ما يرتبط الحدث بعشاق الجعة.وأوضح المصدر "الجعة ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المباريات بثلاث ساعات"، مضيفا "كل من يريد شرب الجعة سيكون قادرا على ذلك، وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية"، حسب "رويترز".من المنتظر أن يتواجد "قرابة مليوني شخص من جميع أنحاء العالم" في العرس الكروي العالمي من 20 تشرين الثاني حتى 18 كانون الأول، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، وفقا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري، جاني إنفانتينو.