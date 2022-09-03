محاولات ابتزاز وتهديدات... القضاء يتحرك في قضية بوغبا

Advertisement

قالت ممثلة الادعاء الفرنسي، لور بيكو، الجمعة، إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بول بوغبا، الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وإنه تلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.وأضافت ممثلة الادعاء، في بيان إن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية وإنه سيتناول ادعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الاعداد لأنشطة إجرامية، وفقا لـ"رويترز".وقال مصدر قريب من التحقيقات الأولية لرويترز، الأربعاء الماضي، إن لاعب الوسط بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ آذار الماضي وإنه دفع 100 ألف يورو بما يعادل 99510 دولارات لتلك المجموعة في الربيع الماضي.وأصدر بوغبا، الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في تموز بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانا، الأحد الماضي، قال فيه إنه ضحية لمحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.وجاء رد فعل نجم المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 في اليوم التالي لبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه شقيقه الأكبر، ماتياس، البالغ من العمر 32 عاما إنه سيكشف عن "أمور كبيرة" عن بول.وأوضح محامو اللاعب الفرنسي ووالدته في بيان أن "تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجئة للأسف، فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا".وتابعوا "تم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن تكون هناك تعليقات أخرى بشأن التحقيق الجاري".في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والإسبانية)، أعلن ماتياس بوغبا، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف، السبت، عن "الكشف عن أمور كبيرة بشأن شقيقه، بول بوغبا، ووكيلته، رافاييلا بيمنتا" التي خلفت الراحل مينو رايولا.وأكد شقيق بول أن "العالم بأسره" تماما كما ناديه يوفنتوس و"الرعاة" يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقا التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن سكون أساسيًا في يوفنتوس وإذا كان شخصا موثوقا به"، وفقا لـ"فرانس برس".وختم أن "كل هذا قد يشكل مفاجآت مدوية"، من دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة ما سيكشفه.ووفقا لمصدرين مقربين من عائلة بوغبا اتصلت بهما وكالة فرانس برس، فإن بول مطالب بتسديد مبالغ مالية كبيرة إذا أراد تجنب نشر مقاطع فيديو مزعومة.وقال الادعاء الفرنسي لرويترز، الاثنين الماضي، إن التحقيقات الأولية في القضية تقوم بها وحدة تابعة للشرطة القضائية وتتولي التحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة