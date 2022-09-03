Advertisement

رياضة

لأول مرة... التونسية أنس جابر إلى دور الـ16 لبطولة أميركا للتنس

Lebanon 24
03-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-987042-637978069671580475.jpg
Doc-P-987042-637978069671580475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفوقت التونسية أُنس جابر المصنفة الخامسة،‭‭ ‬‬الجمعة، على الأميركية شيلبي روجرز في مباراة مثيرة، انتهت بنتيجة 4-6 و6-4و6-3، لتتأهل إلى الدور الرابع لبطولة أميركا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في تاريخها.
Advertisement

وأضاعت التونسية، التي وصلت لنهائي ويمبلدون، ست من أصل ثماني نقاط لكسر إرسالها سنحت لها في المجموعة الأولى، لكنها عادت لمستواها في المجموعة الثانية، حيث خسرت نقطتين فقط على الإرسال الأول.

وطلبت روجرز دخول المعالج بسبب مشكلة في ذراعها اليمنى قبل بداية المجموعة الثالثة. ومع فوز أُنس بأول أربعة أشواط، بدا الانتصار بعيد المنال عن اللاعبة الأميركية.

ورغم ذلك، فإن اللاعبة الأميركية رفضت الاستسلام وأنقذت خمس نقاط لحسم المباراة بعد تأخرها صفر-40 في الشوط السابع لتحتفظ بإرسالها. ومضت لتكسر إرسال أُنس في الشوط التالي لتثير حماس الجماهير في ملعب لويس أرمسترونغ.
 
ولكنها ارتكبت خطأين لاحقا منحا اللاعبة التونسية الفوز في الفرصة السادسة التي تسنح لها، لتصرخ بعدها أنس جابر فرحا بالانتصار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-09-04
02:00 | 2022-09-04
23:00 | 2022-09-03
16:00 | 2022-09-03
14:00 | 2022-09-03
11:18 | 2022-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website