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رياضة

روجيه فغالي يتعرض لحادث سير أثناء رالي لبنان

Lebanon 24
03-09-2022 | 06:47
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أثناء سباق رالي لبنان الذي يقام في منطقة بزيزا قضاء الكورة، انحرفت سيارة المتسابق اللبناني روجيه فغالي عن مسارها مما ادى الى سقوطها جانب الطريق وانقلاب سيارته دون ان يصاب بأي اذى.
 
واقتصرت الاضرار على الماديات.
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روجيه فغالي

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