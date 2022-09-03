تعادل الانصار والساحل وفوز البرج على السلام في بطولة لبنان لكرة القدم

Advertisement

تعادل الانصار وشباب الساحل 2 - 2، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الاولى من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.وتقدم الانصار مرتين عبر حسن معتوق والسنغالي ايشاكا ديارا. وعادل الساحل عبر فضل عنتر وزين فران.وعلى ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز البرج على السلام زغرتا العائد الى دوري الاضواء 2 - 1.