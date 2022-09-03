تشلسي يحول تأخره إلى فوز مثير على وست هام

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وتأخر تشلسي، الذي تحسن مستواه بعد بداية سيئة للموسم، بهدف في الدقيقة 63 عندما فشل في تشتيت ركلة ركنية، ومرر ديكلان رايس الكرة إلى أنطونيو ليسجل من مدى قريب. فاز تشلسي 2-1 على وست هام يونايتد في" ستامفورد بريدج" بفضل هدفي البديلين بن تشيلويل وكاي هافرتس بعدما تأخر صاحب الأرض بهدف ميخائيل أنطونيو، واحتاج إلى تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف التعادل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.وتأخر تشلسي، الذي تحسن مستواه بعد بداية سيئة للموسم، بهدف في الدقيقة 63 عندما فشل في تشتيت ركلة ركنية، ومرر ديكلان رايس الكرة إلى أنطونيو ليسجل من مدى قريب.

وبعد 13 دقيقة، أدرك تشيلويل التعادل بعدما تقدم بين اثنين من المدافعين وسدد من زاوية ضيقة داخل المرمى بين قدمي الحارس أوكاش فابيانسكي مستفيدا من تمريرة طويلة من المدافع تياغو سيلفا.