Advertisement

رياضة

تشلسي يحول تأخره إلى فوز مثير على وست هام

Lebanon 24
03-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-987132-637978380157463649.jpg
Doc-P-987132-637978380157463649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز تشلسي 2-1 على وست هام يونايتد في" ستامفورد بريدج" بفضل هدفي البديلين بن تشيلويل وكاي هافرتس بعدما تأخر صاحب الأرض بهدف ميخائيل أنطونيو، واحتاج إلى تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف التعادل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
Advertisement

وتأخر تشلسي، الذي تحسن مستواه بعد بداية سيئة للموسم، بهدف في الدقيقة 63 عندما فشل في تشتيت ركلة ركنية، ومرر ديكلان رايس الكرة إلى أنطونيو ليسجل من مدى قريب.
 وبعد 13 دقيقة، أدرك تشيلويل التعادل بعدما تقدم بين اثنين من المدافعين وسدد من زاوية ضيقة داخل المرمى بين قدمي الحارس أوكاش فابيانسكي مستفيدا من تمريرة طويلة من المدافع تياغو سيلفا.
وسجل هافرتس هدف الفوز في الدقيقة 88 بعد تمريرة عرضية من تشيلويل من الجانب الأيسر، لتصبح النتيجة 2-1، وبعد لحظات من فرصةسهلة أهدرها البديل ماكسويل كورنيه وارتدت من القائم.

 وبعد الهدف مباشرة، اعتقد كورنيه أنه أدرك التعادل لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب وجود خطأ من جارود بوين لاعب وستهام ضد الحارس إدوار مندي.

وفي مباراة أخرى، واصل توتنهام هوتسبير انطلاقته الرائعة بفوزه 2-1 على فولهام.

وحقق توتنهام فوزه الرابع في ست مباريات بفضل هدفين سجلهم ابيير-إميل هويبرغ وهاري كين، بينما سجل المتألق ألكسندر ميتروفيتشهدف فولهام الوحيد ليزيد من إثارة الدقائق الأخيرة.

و على ملعب "غوديسون بارك" وأمام نحو 40 ألف متفرج، اننتهى دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون بالتعادل السلبي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-09-04
02:00 | 2022-09-04
23:00 | 2022-09-03
16:00 | 2022-09-03
14:00 | 2022-09-03
11:18 | 2022-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website