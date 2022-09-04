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رياضة

حائزة "ذهبية الكومنولث"... العداءة نوكوتشا بورطة بسبب المنشطات

Lebanon 24
04-09-2022 | 02:00
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أوقفت وحدة النزاهة الخاصة بألعاب القوى العداءة النيجيرية نزوبيشي جريس نوكوتشا موقتاً لاستخدامها مواد محظورة، وهي التي فازت بالميدالية الذهبية في سباق أربعة في 100 متر عدوا تتابع بدورة ألعاب الكومنولث هذا العام
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وشاركت نوكوتشا في السباق الذي اقيم في برمنجهام الشهر الماضي لتتغلب نيجيريا على إنكلترا وجاميكا وتحرز الميدالية الذهبية.

وقالت وحدة النزاهة في بيان على تويتر "أوقفت وحدة النزاهة الخاصة بألعاب القوى العداءة النيجيرية نزوبيشي جريس نوكوتشا مؤقتا لوجود استخدام مواد محظورة (أوسترين وليجاندرول) وفقاً (للمادة 2.1 والمادة 2.2) من اللائحة".

والإيقاف المؤقت يعني منع أي رياضي من المنافسة قبل اتخاذ قرار نهائي في جلسة استماع بموجب قواعد وكالة مكافحة المنشطات.

وتأهلت نوكوتشا لأولمبياد طوكيو العام الماضي وخاضت سباقي 100 متر و200 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين هذا العام، ووصلت إلى الدور قبل النهائي في السباقين.
المصدر: سكاي نيوز عربية

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