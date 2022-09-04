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رياضة
ليفاندوفسكي يوقّع خامس أهدافه مع برشلونة
Lebanon 24
04-09-2022
|
05:00
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سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفه الخامس في أربع مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم ليساهم في فوز برشلونة 3-صفر على إشبيلية.
وارتقى برشلونة إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد. وألحق برشلونة الهزيمة الثالثة بفريق المدرب يولن لوبتيجي الذي حصد نقطة وحيدة من أربع مباريات.
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وافتتح رافينيا التسجيل بعدما استغل محاولة ليفاندوفسكي التي أبعدها مدافع من على خط المرمى في الدقيقة 21.
بعدها بربع الساعة، أرسل الوافد الجديد جول كوندي، الذي يشارك للمرة الأولى مع برشلونة، عرضية مثالية داخل الصندوق تلقاها ليفاندوفسكي بصدره قبل أن يسدد كرة هوائية ليضاعف التقدم.
وفي الدقيقة 55 لعب كوندي ضربة رأس استغلها إيريك جارسيا ليسجل الهدف الثالث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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