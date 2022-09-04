"سيتي" يقع في فخ التعادل مع أستون فيلا

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تعادل مانشستر سيتي حامل اللقب 1-1 مع أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وبعد أن سجل مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند هدفه العاشر في ست مباريات.وأدرك الجاميكي ليون بيلي التعادل لفريق المدرب ستيفن جيرارد في الدقيقة 74 بعد مجهود رائع من جاكوب رامسي.وكان هالاند افتتح التسجيل لفريق المدرب بيب جوارديولا بعد الاستراحة بخمس دقائق بعدما قابل تمريرة عرضية رائعة من كيفن دي بروين وسجل من مدى قريب.وارتقى اللاعب النرويجي، الذي سجل ثلاثية من الأهداف في كل من المباراتين السابقتين، عاليا ليسجل بعد كرة عرضية متقنة.وبقي سيتي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر الذي يواجه مانشستر يونايتد في أولد ترافورد اليوم الأحد.ويحتل أستون فيلا المركز 17 برصيد أربع نقاط من ست مباريات، ولكن جيرارد ألمح إلى أن التعامل الواقعي مع المباراة آتي بثماره.