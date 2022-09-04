Advertisement

رياضة

"سيتي" يقع في فخ التعادل مع أستون فيلا

Lebanon 24
04-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-987173-637978722729731692.JPG
Doc-P-987173-637978722729731692.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعادل مانشستر سيتي حامل اللقب 1-1 مع أستون فيلا في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وبعد أن سجل مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند هدفه العاشر في ست مباريات.

وأدرك الجاميكي ليون بيلي التعادل لفريق المدرب ستيفن جيرارد في الدقيقة 74 بعد مجهود رائع من جاكوب رامسي.
Advertisement

وكان هالاند افتتح التسجيل لفريق المدرب بيب جوارديولا بعد الاستراحة بخمس دقائق بعدما قابل تمريرة عرضية رائعة من كيفن دي بروين وسجل من مدى قريب.

وارتقى اللاعب النرويجي، الذي سجل ثلاثية من الأهداف في كل من المباراتين السابقتين، عاليا ليسجل بعد كرة عرضية متقنة.

وبقي سيتي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر الذي يواجه مانشستر يونايتد في أولد ترافورد اليوم الأحد.

ويحتل أستون فيلا المركز 17 برصيد أربع نقاط من ست مباريات، ولكن جيرارد ألمح إلى أن التعامل الواقعي مع المباراة آتي بثماره.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-09-04
11:35 | 2022-09-04
11:00 | 2022-09-04
10:35 | 2022-09-04
09:10 | 2022-09-04
07:10 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website