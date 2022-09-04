محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)

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ساد التعادل السلبي "ديربي ميرسيسايد" الذي جمع فريق إيفرتون وضيفه ليفربول، وذك في افتتاح مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وشهدت المباراة إهدار الفرص بالجملة، وكاد النجم المصري محمد صلاح أن يقتنص هدف الفوز "للريدز" في الوقت القاتل في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع، لولا براعة حارس مرمى إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد الذي تصدى لتسديدته من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم وترتد قبل أن يشتتها أحد المدافعين في ملعب "غوديسون بارك".