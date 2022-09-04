"فيفا" يطلق منصة لبيع مقتنيات حقيقية من كأس العالم!

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم"FIFA" ، بالتعاون مع مؤسسة "Algorand" المختصة في العملات المشفّرة، منصّة إلكترونية لبيع مقتنيات حقيقية من بطولات كأس العالم السابقة.

وقال مدير قطاع الأعمال في "FIFA" جاي رومي عن المشروع الجديد: "سيتيح هذا الإعلان مقتنيات كأس العالم لكل مشجعي كرة القدم، ويرسخ الطابع الديمقراطي لامتلاك أي مشجع لأجزاء من تاريخ كأس العالم".

وستتولّى "Algorand" التي تدير أعمالًا لـ200 منظّمة حول العالم، تسيير منصة "FIFA" الجديدة، التي تتضمن صورًا ومقتنيات وتذكارات موقّعة ولحظات فريدة من البطولات السابقة، أشبه بمشروع "NFT" الصور غير القابلة للاستبدال.

وأوضح رومي ما ستقدمه المنصة لجماهير كرة القدم، قائلًا: "إنها فرصة بالنسبة إلى جماهير كرة القدم للتفاعل وامتلاك مقتنيات للاعبيهم المفضّلين، لقد أصبح المشجّعون ينخرطون في اللعبة أكثر بطرق جديدة ومثيرة".

ووقّع "FIFA" اتفاقية تعاون مع "Algorand" في أيار الماضي، بوصفها الشريك الرسمي في مجال العملات المشفّرة، لإطلاق عدّة مشاريع منها محافظ رقمية ومنصّات إلكترونية، تسهم في تعزيز مكانة "FIFA" بالنسبة إلى العملات المشفّرة.

المصدر: win win