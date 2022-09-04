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رياضة

جمعة حكماوية لفريقي كرة القدم وكرة السلة في حمانا

Lebanon 24
04-09-2022 | 06:03
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أقام نادي الحكمة بيروت حفل غداء في بلدة حمانا، جمع فريقي كرة السلة وكرة القدم قبل بداية مواسمهما، في حضور النائب جهاد بقردوني، رئيس مجلس أمناء النادي النائب غسان حاصباني، الأب جورج قليعاني ممثلا مطرانية بيروت المارونية، نائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخل، رئيس دائرة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس النادي إيلي يحشوشي وأعضاء اللجنة الادارية، رؤساء وأعضاء لجان النادي والأجهزة الفنية للفريقين.
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‎وافتتح الحفل الأب قليعاني الذي بارك المائدة، وأثنى على "أهمية العمل الرياضي"، ثم ألقى حاصباني كلمة رحب في خلالها بالحضور، متمنياً الخير للمواسم المقبلة.
 
واعتبر حاصباني أن نادي الحكمة "هو رمز من رموز لبنان، كطائر الفنيق الذي لا يموت بل ينتفض من تحت الرماد".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

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