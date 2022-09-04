جمعة حكماوية لفريقي كرة القدم وكرة السلة في حمانا

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أقام نادي الحكمة بيروت حفل غداء في بلدة حمانا، جمع فريقي كرة السلة وكرة القدم قبل بداية مواسمهما، في حضور النائب جهاد بقردوني، رئيس مجلس أمناء النادي النائب غسان حاصباني، الأب جورج قليعاني ممثلا مطرانية بيروت المارونية، نائب رئيس اللجنة الأولمبية أسعد النخل، رئيس دائرة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس النادي إيلي يحشوشي وأعضاء اللجنة الادارية، رؤساء وأعضاء لجان النادي والأجهزة الفنية للفريقين.‎وافتتح الحفل الأب قليعاني الذي بارك المائدة، وأثنى على "أهمية العمل الرياضي"، ثم ألقى حاصباني كلمة رحب في خلالها بالحضور، متمنياً الخير للمواسم المقبلة.