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رياضة

بعد مباراة ريال مدريد.. بنزيما يختفي من وسائل التواصل الاجتماعي (صور)

Lebanon 24
04-09-2022 | 07:10
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اختفى نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما، من مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وعطل بنزيما حساباته على مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام" عقب مباراة الميرنجي مع ريال بيتيس أمس السبت.

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وحقق الفريق الملكي الفوز بنتيجة 2-1، على بيتيس، لكن لم ينجح بنزيما في إحراز أي هدف.

وجاء هدفا ريال مدريد في المباراة، عن طريق فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس في الدقيقتين 9 و65، بينما أحرز سيرجيو كاناليس هدف ريال بيتيس في الدقيقة 17.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: ملاعب
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