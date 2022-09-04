بعد مباراة ريال مدريد.. بنزيما يختفي من وسائل التواصل الاجتماعي (صور)

اختفى نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما، من مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وعطل بنزيما حساباته على مواقع "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام" عقب مباراة الميرنجي مع ريال بيتيس أمس السبت.

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وحقق الفريق الملكي الفوز بنتيجة 2-1، على بيتيس، لكن لم ينجح بنزيما في إحراز أي هدف.

وجاء هدفا ريال مدريد في المباراة، عن طريق فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس في الدقيقتين 9 و65، بينما أحرز سيرجيو كاناليس هدف ريال بيتيس في الدقيقة 17.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز الثالث.