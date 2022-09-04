مقاتل يطيح بخصمه في 19 ثانية (فيديو)

أطاح المقاتل الألماني أبوسوبان محمدوف بالأميركي داستن ستولتزفوس سريعاً، في النزال الذي جمعهما مساء السبت في فرنسا، ضمن دورة 209UFC Fight Night للفنون القتالية المختلطة "MMA".
وتمكن محمدوف من إسقاط المقاتل الأميركي على أرضية حلبة Accor Arena في العاصمة باريس، بضربة قوية بقدمه في الحنك، ومن ثم إنهال عليه بعدة لكمات قوية، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال، بعد 19 ثانية فقط من بدايته.
وفي أول مشاركة له ضمن بطولاته، أصبح محمدوف المولود في جمهورية داغستان الروسية، صاحب رابع أسرع ضربة قاضية في تاريخ اتحاد UFC لفئة الوزن المتوسط.
What a UFC debut for Abus Magomedov
19 seconds!!!#UFCParis
pic.twitter.com/UYh0BIoUTI
— MMA mania (@mmamania) September 3, 2022
What a UFC debut for Abus Magomedov
19 seconds!!!#UFCParis
pic.twitter.com/UYh0BIoUTI
في المقابل، مني داستن ستولتزفوس (30 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا.