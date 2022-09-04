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رياضة

مقاتل يطيح بخصمه في 19 ثانية (فيديو)

Lebanon 24
04-09-2022 | 09:10
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أطاح المقاتل الألماني أبوسوبان محمدوف بالأميركي داستن ستولتزفوس سريعاً، في النزال الذي جمعهما مساء السبت في فرنسا، ضمن دورة 209UFC Fight Night للفنون القتالية المختلطة "MMA".

 
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وتمكن محمدوف من إسقاط المقاتل الأميركي على أرضية حلبة Accor Arena في العاصمة باريس، بضربة قوية بقدمه في الحنك، ومن ثم إنهال عليه بعدة لكمات قوية، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال، بعد 19 ثانية فقط من بدايته.

 

وفي أول مشاركة له ضمن بطولاته، أصبح محمدوف المولود في جمهورية داغستان الروسية، صاحب رابع أسرع ضربة قاضية في تاريخ اتحاد UFC لفئة الوزن المتوسط.

وحقق أبوسوبان محمدوف (32 عاما) بذلك انتصاره الخامس والعشرين في مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل أربع هزائم وتعادل واحد.
 

في المقابل، مني داستن ستولتزفوس (30 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا.

المصدر: روسا اليوم
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