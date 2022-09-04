مشهد مرعب.. نجاة متسابق سعودي بعد احتراق سيارته في بولندا (فيديو)

تمكن سائق الرالي السعودي يزيد الراجحي، وشريكه من النجاة، بعد أن شبت النيران بسيارتهما خلال سباق "باها" في بولندا.
و نشر حساب فريق يزيد الراجحي "Yazeed Racing أبطال العالم" على "تويتر"، مقطع فيديو يوثق التهام النيران لسيارة المتسابق السعودي.
وعلق الحساب على مقطع الفيديو قائلا: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل..تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى (LEG1-SS3)، ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي، ومايكل أور، في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف".
الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل
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تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى (#LEG1 #SS3)
ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي @Yazeed_AlRajhi ومايكل اور في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف🔥#باها_بولندا #BajaPoland 🇵🇱 pic.twitter.com/Dcka6otmq4
— Yazeed Racing ابطال العالم (@YazeedRacing) September 3, 2022
الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل