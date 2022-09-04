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رياضة

مشهد مرعب.. نجاة متسابق سعودي بعد احتراق سيارته في بولندا (فيديو)

Lebanon 24
04-09-2022 | 10:35
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تمكن سائق الرالي السعودي يزيد الراجحي، وشريكه من النجاة، بعد أن شبت النيران بسيارتهما خلال سباق "باها" في بولندا.

و نشر حساب فريق يزيد الراجحي "Yazeed Racing أبطال العالم" على "تويتر"، مقطع فيديو يوثق التهام النيران لسيارة المتسابق السعودي.

وعلق الحساب على مقطع الفيديو قائلا: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل..تعرضت سيارة فريقنا لحادث اشتعال خلال القسم الثالث من المرحلة الأولى (LEG1-SS3)، ولله الحمد خروج كابتن يزيد الراجحي، ومايكل أور، في الوقت المناسب من السيارة التي التهمتها النيران بشكل مخيف".

المصدر: روسيا اليوم
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