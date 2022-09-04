28
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مانشستر يونايتد يسقط أرسنال بالثلاثة
Lebanon 24
04-09-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكرم مانشستر يونايتد وفادة ضيفه أرسنال بثلاثية مقابل هدف واحد، يوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنكليزي الممتاز.
أحرز ماركوس راشفورد هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليقود مانشستر للفوز 3-1 على أرسنال وإيقاف البداية المثالية لمتصدر البريميرليغ بعد خمسة انتصارات متتالية.
Advertisement
وبدا أن غابرييل مارتيني قد منح أرسنال التقدم بهدف بعد مرور12 دقيقة عقب هجمة مرتدة سريعة، لكن الحكم ألغى الهدف عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ في بناء الهجمة.
وسدد مارتينيلي كرتين أنقذهما ديفيد دي خيا حارس مان يونايتد مع بدء تفوق الفريق الزائر، لكن أنتوني لاعب مانشستر الجديد خطف الأنظار في ظهوره الأول في المسابقة.
وتقدم الجناح البرازيلي أنتوني بهدف لمان يونايتد في أول مباراة بعد انتقاله في صفقة ضخمة قادما من أياكس أمستردام، في الدقيقة 35.
وتلقى أنتوني تمريرة من راشفورد في الجانب الأيمن وسدد مباشرة بهدوء داخل الشباك، قبل أن يحتفل بحماس كبير مع المشجعين.
واستحق أرسنال التعادل حيث أرسل مارتن أوديغارد تمريرة متقنةإلى غابرييل جيسوس داخل المنطقة، لكن بعد تدخل من رافائيل فاران وصلت الكرة إلى بوكايو ساكا ليسدد داخل الشباك في الدقيقة 60.
واستعاد يونايتد التقدم سريعا بعد ست دقائق عندما أرسل برونو فرنانديز تمريرة طويلة إلى راشفورد لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة داخل الشباك.
ومن هجمة مرتدة جديدة، وصلت الكرة إلى كريستيان إريكسن المنفرد بالمرمى ومرر إلى راشفورد ليضع الكرة من لمسة واحدة داخل الشباك، ويحقق مانشستر فوزه الرابع على التوالي بعد الخسارة في أول جولتين.
وبقي أرسنال على القمة برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وتوتنهام هوتسبير، بينما تقدم يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة.
وفي المباراة الأخرى، تغلب برايتون على لستر سيتي 5-2.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
Lebanon 24
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
03:45 | 2022-09-04
04/09/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
100 دولار اكرامية.. حجزنا الى لبنان وليس الى سوريا
Lebanon 24
100 دولار اكرامية.. حجزنا الى لبنان وليس الى سوريا
05:15 | 2022-09-04
04/09/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من لُبنان.. كيف أنهى نصرالله "صراعاً" في العراق؟
Lebanon 24
من لُبنان.. كيف أنهى نصرالله "صراعاً" في العراق؟
03:00 | 2022-09-04
04/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟
14:00 | 2022-09-04
04/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
Lebanon 24
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
14:14 | 2022-09-04
04/09/2022 02:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2022-09-05
هزيمة مذلّة لروما على ملعب أودينيزي
16:00 | 2022-09-04
"فيفا" يطلق منصة لبيع مقتنيات حقيقية من كأس العالم!
14:00 | 2022-09-04
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
11:35 | 2022-09-04
فوز العهد والنجمة في بطولة لبنان لكرة القدم
11:00 | 2022-09-04
حائزة "ذهبية الكومنولث"... العداءة نوكوتشا بورطة بسبب المنشطات
10:35 | 2022-09-04
مشهد مرعب.. نجاة متسابق سعودي بعد احتراق سيارته في بولندا (فيديو)
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 09:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
05/09/2022 09:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2022-09-03
05/09/2022 09:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact