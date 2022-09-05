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رياضة
هزيمة مذلّة لروما على ملعب أودينيزي
Lebanon 24
05-09-2022
|
02:00
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ألحق فريق أودينيزي بضيفه روما الخسارة الأولى هذا الموسم برباعية نظيفة وحرمه اعتلاء الصدارة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الخامسة من المباراة عن طريق إيينوما يودوجي، ليضاعف بعدها النتيجة عن طريق الألماني لازار سامارجيتش (56)، قبل أن يضيف الأرجنتيني روبرتو بيرييرا (75) والسلوفيني ساندي لوفريتش (82) الهدفين الثالث والرابع.
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وتعد هذه الخسارة قاسية لرجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي بدأ الموسم بشكل قوي مع كتيبته المدعمة بالانتقالات الصيفية.
لكنه خسر في نهاية المطاف 3 نقاط كانت ستضعه في الصدارة بأريحية طفيفة، واكتفى بالإبقاء على النقاط العشر، وخسر مركزا وبات خامسا خلف أودينيزي بفارق الأهداف.
وبالتالي، بات الباب مفتوحا أمام أتالانتا للتربع على عرش جدول الترتيب، الإثنين، خصوصا أنه يخوص مباراة سهلة نسبيا أمام مضيفه مونتسا المتذيل الذي يلعب في الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وخسر مبارياته الأربع الأولى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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