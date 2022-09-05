Advertisement

رياضة

هزيمة مذلّة لروما على ملعب أودينيزي

Lebanon 24
05-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-987459-637979575005116422.jpg
Doc-P-987459-637979575005116422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألحق فريق أودينيزي بضيفه روما الخسارة الأولى هذا الموسم برباعية نظيفة وحرمه اعتلاء الصدارة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الخامسة من المباراة عن طريق إيينوما يودوجي، ليضاعف بعدها النتيجة عن طريق الألماني لازار سامارجيتش (56)، قبل أن يضيف الأرجنتيني روبرتو بيرييرا (75) والسلوفيني ساندي لوفريتش (82) الهدفين الثالث والرابع.
Advertisement

وتعد هذه الخسارة قاسية لرجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي بدأ الموسم بشكل قوي مع كتيبته المدعمة بالانتقالات الصيفية.

لكنه خسر في نهاية المطاف 3 نقاط كانت ستضعه في الصدارة بأريحية طفيفة، واكتفى بالإبقاء على النقاط العشر، وخسر مركزا وبات خامسا خلف أودينيزي بفارق الأهداف.

وبالتالي، بات الباب مفتوحا أمام أتالانتا للتربع على عرش جدول الترتيب، الإثنين، خصوصا أنه يخوص مباراة سهلة نسبيا أمام مضيفه مونتسا المتذيل الذي يلعب في الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وخسر مبارياته الأربع الأولى.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:08 | 2022-09-05
08:00 | 2022-09-05
05:00 | 2022-09-05
23:00 | 2022-09-04
16:00 | 2022-09-04
14:00 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website