Advertisement

رياضة

حكام الدوري الإنكليزي الممتاز في اعتراف خطير: هذه القرارت خاطئة

Lebanon 24
05-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-987462-637979578368664083.JPG
Doc-P-987462-637979578368664083.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترفت الهيئة التي تمثل حكام الدوري الإنكليزي الممتاز بأن قرارات غرفة حكم الفيديو المساعد "الفار" بإلغاء هدف لكل من وستهام ونيوكاسل نهاية هذا الأسبوع كانت خاطئة، ووعدت بـ"التعاون الكامل" مع رابطة الدوري لمراجعة الواقعتين.
Advertisement

واتخذت لجنة الحكام المحترفين الخاصة بالمباريات "بي جي إم أو إل" خطوة نادرة بـ"الاعتراف" بالقرارات الجدلية، في بيان صدر الأحد.

وتتم مراجعة قرارات حكم الفيديو المساعد "الفار" في المباريات من قبل لجنة مستقلة مكونة من 5 أعضاء، بها ممثلان عن الدوري الممتاز ولجنة الحكام الخاصة بالإضافة إلى 3 لاعبين سابقين، وترسل النتائج التي يتوصلون إليها إلى الأندية المعنية.

ودفع الجدل حول حرمان وستهام من تسجيل هدف تعادل متأخر في "ستامفورد بريدج" ضد تشلسي، وآخر لنيوكاسل في التعادل السلبي مع كريستال بالاس، اللجنة الخاصة إلى الموافقة على القيام بالمزيد من التدقيق.

وقالت اللجنة في بيان إنها "أقرت بواقعتي إلغاء الهدفين في مباراتي تشلسي ضد وستهام ونيوكاسل ضد كريستال بالاس. سوف نتعاون بشكل كامل مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز وطلبها مراجعة هاتين الحادثتين، واستخدام النتيجة كجزء من التقييم المستمر للأداء الأسبوعي وتطوير حكام المباريات للمضي قدما". 

رياضة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:08 | 2022-09-05
08:00 | 2022-09-05
02:00 | 2022-09-05
23:00 | 2022-09-04
16:00 | 2022-09-04
14:00 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website