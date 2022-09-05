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رياضة
حكام الدوري الإنكليزي الممتاز في اعتراف خطير: هذه القرارت خاطئة
Lebanon 24
05-09-2022
|
05:00
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اعترفت الهيئة التي تمثل حكام الدوري الإنكليزي الممتاز بأن قرارات غرفة حكم الفيديو المساعد "الفار" بإلغاء هدف لكل من وستهام ونيوكاسل نهاية هذا الأسبوع كانت خاطئة، ووعدت بـ"التعاون الكامل" مع رابطة الدوري لمراجعة الواقعتين.
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واتخذت لجنة الحكام المحترفين الخاصة بالمباريات "بي جي إم أو إل" خطوة نادرة بـ"الاعتراف" بالقرارات الجدلية، في بيان صدر الأحد.
وتتم مراجعة قرارات حكم الفيديو المساعد "الفار" في المباريات من قبل لجنة مستقلة مكونة من 5 أعضاء، بها ممثلان عن الدوري الممتاز ولجنة الحكام الخاصة بالإضافة إلى 3 لاعبين سابقين، وترسل النتائج التي يتوصلون إليها إلى الأندية المعنية.
ودفع الجدل حول حرمان وستهام من تسجيل هدف تعادل متأخر في "ستامفورد بريدج" ضد تشلسي، وآخر لنيوكاسل في التعادل السلبي مع كريستال بالاس، اللجنة الخاصة إلى الموافقة على القيام بالمزيد من التدقيق.
وقالت اللجنة في بيان إنها "أقرت بواقعتي إلغاء الهدفين في مباراتي تشلسي ضد وستهام ونيوكاسل ضد كريستال بالاس. سوف نتعاون بشكل كامل مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز وطلبها مراجعة هاتين الحادثتين، واستخدام النتيجة كجزء من التقييم المستمر للأداء الأسبوعي وتطوير حكام المباريات للمضي قدما".
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