بوغبا يعترف: استعنت بساحر

Advertisement

اعترف بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي، أنه استعان بساحر ولكن ليس لإيذاء زميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، بل لمساعدة مؤسسة خيرية تدعم الأطفال في إفريقيا.وكان ماتياس شقيق بول بوغبا كشف في وقت سابق أن لاعب يوفنتوس لجأ إلى السحر من أجل إيذاء مبابي.وكشف تقرير نشرته إذاعة "فرانس إنفو" عبر موقعها الإلكتروني، أن بوغبا نفى للمحققين أنه استعان بساحر لإيذاء زميله في المنتخب الفرنسي مبابي، وادعى أنه دفع أموالا لساحر من أجل مساعدة مؤسسة خيرية تساعد الأطفال في إفريقيا، وليس لإيذاء مبابي، وأن لديه الوثائق لإثبات ذلك.وفتحت سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية باريس تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز، وإنه تلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.