Advertisement

رياضة

أفضل هدافي الدوري الإنجليزي... ما هو ترتيب محمد صلاح؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-987556-637979763662280644.jpeg
Doc-P-987556-637979763662280644.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما استمر صيام النجم المصري محمد صلاح.

وسجل هالاند هدف فريق مانشستر سيتي في مرمى مضيفه أستون فيلا، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "فيلا بارك".
Advertisement

ورفع هالاند (22 عاما) رصيده إلى 10 أهداف وعزز تربعه على عرش صدارة هدافي "البريميرليغ".

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فقد أصبح المهاجم النرويجي ثاني أسرع لاعب يسجل 10 أهداف في تاريخ "البريميرليغ"، معادلا رقم ميكي كوين.

بينما صام النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، عند التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، بينما لم يفتتح الهداف الآخر للموسم الماضي، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون  مهاجم توتنهام هوتسبير، سجله التهديفي حتى الآن.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة السادسة:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

2- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 6 أهداف

3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 5 أهداف

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 5 أهداف

5- الإنجليزي أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 4 أهداف

5- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

5- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس)  – 4 أهداف

8- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 3 أهداف

8- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 3 أهداف

8- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 3 أهداف

8- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 3 أهداف

8- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 3 أهداف

8- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف

8- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 3 أهداف

8- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 3 أهداف

16- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – هدفان

16- الأرجنتيني جوليان ألفاريز(مانشستر سيتي) – هدفان

16- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – هدفان

16- الإنجليزي بيليندا جوشوا داسيلفا (برينتفورد) – هدفان

16- البرتغالي فابيو كارفاليو (ليفربول) – هدفان

16- الإنجليزي أنتوني جوردون (إيفرتون) – هدفان

16- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – هدفان

16- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – هدفان

16- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – هدفان

16- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – هدفان

16- لفرنسي بريان مبيومو (برينتفورد) – هدفان

16- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – هدفان

16- المصري محمد صلاح (ليفربول) – هدفان

16- الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد) – هدفان

16- الكولومبي لويس سينيستيرا (ليدز يونايتد) – هدفان

16- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – هدفان

16- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – هدفان

16- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – هدفان.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-09-05
11:00 | 2022-09-05
09:08 | 2022-09-05
08:00 | 2022-09-05
05:00 | 2022-09-05
02:00 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website