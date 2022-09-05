أفضل هدافي الدوري الإنجليزي... ما هو ترتيب محمد صلاح؟

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واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما استمر صيام النجم المصري محمد صلاح.وسجل هالاند هدف فريق مانشستر سيتي في مرمى مضيفه أستون فيلا، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "فيلا بارك".ورفع هالاند (22 عاما) رصيده إلى 10 أهداف وعزز تربعه على عرش صدارة هدافي "البريميرليغ".وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فقد أصبح المهاجم النرويجي ثاني أسرع لاعب يسجل 10 أهداف في تاريخ "البريميرليغ"، معادلا رقم ميكي كوين.بينما صام النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، عند التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، بينما لم يفتتح الهداف الآخر للموسم الماضي، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، سجله التهديفي حتى الآن.وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة السادسة:1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 10 أهداف2- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 6 أهداف3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 5 أهداف3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 5 أهداف5- الإنجليزي أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 4 أهداف5- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 4 أهداف5- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 4 أهداف8- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 3 أهداف8- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 3 أهداف8- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 3 أهداف8- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 3 أهداف8- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 3 أهداف8- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 3 أهداف8- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 3 أهداف8- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 3 أهداف16- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – هدفان16- الأرجنتيني جوليان ألفاريز(مانشستر سيتي) – هدفان16- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – هدفان16- الإنجليزي بيليندا جوشوا داسيلفا (برينتفورد) – هدفان16- البرتغالي فابيو كارفاليو (ليفربول) – هدفان16- الإنجليزي أنتوني جوردون (إيفرتون) – هدفان16- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – هدفان16- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – هدفان16- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – هدفان16- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – هدفان16- لفرنسي بريان مبيومو (برينتفورد) – هدفان16- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – هدفان16- المصري محمد صلاح (ليفربول) – هدفان16- الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد) – هدفان16- الكولومبي لويس سينيستيرا (ليدز يونايتد) – هدفان16- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – هدفان16- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – هدفان16- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – هدفان.