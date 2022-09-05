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رياضة

مشجّعان يتابعان مباراة كرة القدم من الجاكوزي (صور)

Lebanon 24
05-09-2022 | 09:08
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رصدت الكاميرات في مباراة تروا وستاد رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مشهداً غريباً على الملاعب، حيث ظهر مشجعان يتابعان المباراة من داخل جاكوزي.

 
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 واستطاع ثنائي من مشجعي فريق تروا متابعة مباراة فريقهم المفضل من حوض استحمام ساخن “جاكوزي” بجانب الملعب.

 
 

وسمحت التجربة الفريدة للمشجعين بالمتابعة بأناقة وبأقصى درجات الراحة، إذ إنّ أي لاعب كان ينفذ الركلة لم يكن يبتعد عنهما مسافة تزيد على مترين.

 
 

وتابع المشجعان المباراة وكل منهما في يده كأس جعة، ومظلة لمنع الشمس من مضايقتهما، وكرة شاطئية في حال كانت المباراة مملة.

 
 

وكان لدى الثنائي من المشجعين منظر رائع للملعب لمشاهدة هدف فريقهم الذي افتتح التسجيل، قبل أن يدرك الضيوف التعادل 1-1، ويتم استبدالهما بثنائي مختلف للاستمتاع بتجربة المتابعة الغريبة.

 
 

وجذبت مقاعد الضيافة انتباه المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي التي حظيت بإعجاب الكثيرين لفرصة مشاهدة مباراة من حوض استحمام ساخن.

 
 

ولم يكن نادي تروا أول ناد يقدّم تجربة حوض استحمام ساخن على جانب الملعب. حيث أتاح فريق فالكيرك الاسكتلندي للجماهير قبل بضع سنوات، فرصة لمشاهدة المباريات من حوض استحمام ساخن بجانب الملعب.

 
 
 
المصدر: الملاعب
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